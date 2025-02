Le Port a organisé des festivités pour le nouvel an chinois

Dans le cadre du nouvel an chinois, le samedi 1er février 2025, le maire du Port, Olivier Hoarau, et la première adjointe, Annick Le Toullec ont participé aux célébrations organisées par l’association portoise Lune di Tong. La journée a été marquée par la traditionnelle danse des lions. L’association soutenue par la ville du Port dans la mise en œuvre de ses actions a également proposé ce jour-là des initiations au taïchi, au mahjong et à des animations. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Le Port)