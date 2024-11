Le Port a tenu son conseil municipal

Ce mardi 5 novembre 2024, la ville du Port a tenu son conseil municipal en présence du maire Olivier Hoarau. En préambule de l’adoption des 20 dossiers à l’ordre du jour, une minute de silence a été observée en hommage à Abdéali Goulamaly et Victor Carlot, deux figures emblématiques de la ville dans leur domaine respectif. (Photo : ville du Port)

Les principales délibérations :

- Cité éducative 2024/2027 -

Le Conseil municipal a approuvé la poursuite de la démarche "Cité éducative" pour la Ville du Port, 1ère ville de La Réunion labellisée en 2019, avec une nouvelle convention cadre pluriannuelle pour 2024-2027. La Cité éducative, qui accompagne les jeunes de 0 à 25 ans, est reconnue pour son approche globale des problématiques éducatives. Cette démarche a pour objectifs de promouvoir la continuité éducative, de conforter le rôle de l’école et d’ouvrir le champ des possibilités. Le bilan de ces quatre dernières années montre de manière incontestable les apports de la Cité éducative sur le territoire portois. Dans le cadre de la programmation 2024-2027, l’État s’engage à financer à hauteur de 400 000 euros par an la Cité éducative aux côtés de la Ville du Port.

Le Maire, Olivier Hoarau, s’est réjoui de ce renouvellement de partenariat dans un contexte financier restreint : "Sur la base des très bons résultats de la précédente convention Cité éducative, l’État s'engage pour cette seconde aventure sur 2024/2027. Ce sont des actions et des moyens d’animation, de sécurisation, de sensibilisation pour nos jeunes et les enseignants, aussi bien dans les écoles que dans les quartiers de la Ville. On œuvre pour la réussite de nos jeunes".

- Attribution de subventions aux associations relevant de la petite Enfance -

Le Conseil municipal a approuvé l'attribution de subventions de fonctionnement pour 2024 aux associations de petite enfance de la ville de Le Port, dans le cadre de la campagne associative. Conformément à la Convention Territoriale Globale avec la CAF, la Ville financera chaque place existante à hauteur de 1 200 € et chaque nouvelle place créée depuis 2023 à 1 500 €. Le budget alloué inclut 228 600 € pour huit associations (référentiel 1) et 9 000 € pour trois associations (référentiel 2).

La Ville entend soutenir les associations qui participent à la diversité de l’offre d’accueil petite enfance. Désormais, la ville du Port dispose de 200 places en multi accueil et micro-crèche.

- Garanties d’emprunt : opérations Ilôt Saint-Paul et Résidence Campus Oasis -

Le Conseil municipal a approuvé la demande de garantie d'emprunt de la SHLMR pour la construction de 14 logements en PSLA et de 20 logements locatifs intermédiaires (LLI) dans l’opération « Îlot Saint Paul », ainsi que pour la « Résidence Campus Oasis » comprenant 74 logements locatifs sociaux. La Ville garantit à 100 % le remboursement de prêts respectivement de 2 339 627 €, 2 848 765 € et 4 509 998 €, souscrits auprès de la Caisse d’Épargne et de la Caisse des Dépôts et Consignations, couvrant l’intégralité des sommes dues jusqu’au remboursement complet des prêts. Ces projets s’inscrivent dans la politique de diversification de l’habitat portée par la Ville, en particulier sur le centre-ville.

Le Maire a par ailleurs souligné : "La Ville enregistre en moyenne près de 3000 demandes de logement par an. Sur Le Port, le taux de vacance est le plus faible de La Réunion. Les gens veulent rester vivre au Port, on comprend donc la difficulté de logement ou de relogement d’autres familles sur le territoire. 186 familles ont pu avoir un logement cette année, mais ça ne dépend pas de la Ville, mais des commissions d’attribution qui traitent des dossiers anonymes sans distinction. Aussi, il nous faut construire davantage de logement dans un contexte de crise pour le BTP qui engendre de nombreux retards sur les opérations et ce, indépendamment de notre volonté. "

- Réduction des déchets des produits de tabac, d’emballages et de papier dans l’espace public -

Le Conseil municipal a approuvé l'adhésion à Alcome pour réduire les déchets de tabac dans l’espace public jusqu'au 31/12/2025, renouvelable jusqu’en 2028. Alcome financera des actions de sensibilisation, de collecte et de nettoiement, en prenant en charge les coûts de valorisation des mégots, avec un financement de 1,08 €/habitant. Les élus ont également validé l'adhésion rétroactive à Citeo pour réduire les déchets d'emballages et de papiers, avec un financement de 5,44 €/habitant, pour une période similaire. En contrepartie, la Ville effectuera des actions de sensibilisation et de nettoiement.

- Requalification de la RN1E entre la rue Simone Pinel et la ZA Ravine à Marquet -

Le Conseil municipal a approuvé la convention de co-maîtrise d'ouvrage pour le projet de requalification de la RN1E entre la rue Simone Pinel et la ZA Ravine à Marquet. Ce projet, mené par la Région Réunion, vise à améliorer la sécurité des usagers, notamment autour du lycée Moulin Joli, avec des travaux de mise à niveau des infrastructures (trottoirs, pistes cyclables, stationnements, éclairage public, réseaux, etc.). La Ville du Port participera à la mise à disposition de terrains pour le giratoire.