Le Port accueil les finales de la Coupe de France de Basket

Ce samedi 6 décembre 2025, le complexe sportif municipal de la ville du Port a accueilli les deux finales du trophée de la Coupe de France-zone océan Indien de basket-ball. Les deux équipes de La Réunion ont pu s'imposer dans le classement. Dans la catégorie féminine, La Tamponnaise BB de La Réunion remporte la victoire face aux Mahoraires du BC M’Tsapéré et dans la catégorie masculine, le Basket Club Dionysien décroche sa place pour le prochain tour au détriment des mahorais de l’Étoile Bleue de Kaweni. Nous publions un post de la ville du Port