Le dimanche 27 octobre 2024 de 11h à 16h, le Port accueille la sixième édition de la course colorée "Koulèr run" au stade Lambrakis pour un parcours de cinq kilomètres, non chronométrée, inspirée de la Holi, fête nationale en Inde. L'objectif de cet évènement est de créer un moment de partage et d'amusement pour tous. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Koulèr run)