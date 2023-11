Le Port accueille un premier banc de l'amitié à l’école élémentaire Raoul Fruteau

Ce jeudi 23 novembre 2023, un premier banc de l'amitié a été inauguré à l’école élémentaire Raoul Fruteau au Port. Un dispositif qui vise à lutter contre le harcèlement scolaire en permettant aux élèves d’exprimer leurs sentiments, résoudre des conflits, échanger avec les autres et créer de nouvelles amitiés. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photo : Le Port)

Dans le cadre des actions menées en faveur de la lutte contre le harcèlement scolaire, Mémouna Patel, élue à la Vie éducative a inauguré le premier banc de l’amitié de la Cité Éducative, au sein de l’école élémentaire Raoul Fruteau, en ce jeudi 23 novembre 2023. Et ce, en présence de l’inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription du Port, de la Proviseure du lycée Léon de Lépervanche, de la vice-présidente de la Région et de l’association EPA.

La Ville du Port est résolument engagée dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Ce sujet est d’ailleurs au cœur des préoccupations des conseillers municipaux enfants, qui désigneront prochainement des ambassadeurs.

L’installation de ce banc est un outil pour les élèves d’exprimer leurs sentiments, résoudre des conflits, échanger avec les autres et créer de nouvelles amitiés.

"Ce banc de l’amitié est bien plus qu’un banc. C’est un symbole tangible de notre engagement envers les valeurs fondamentales qui devraient guider chaque communauté et chacun de nos actes : l’amitié, la compréhension et le respect », a déclaré Mémouna Patel.

Ce banc de l’amitié a été fabriqué par les élèves de 1ère Bac Pro Techniciens en chaudronnerie industrielle du lycée Léon de Lépervanche au Port. De nouveaux bancs seront prochainement installés au sein des écoles du territoire.