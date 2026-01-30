Le Port : animations aquanight à la piscine municipale Jean-Lou Javoy

L'aquanight revient ce vendredi 6 février 2026 de 18h à 21h pour un moment de sport et de détente dans l'eau. Des activités accessibles à tous seront proposées idéales pour se remettre en forme dans une ambiance conviviale et motivante. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Au programme :

- À 18h30, la soirée débutera par une demi heure d'aquagym

- À 19h, un spectacle autour de la natation artistique par les Sirènes de l'Ouest (accès gratuit dans les gradins)

- À 19h45, une séance aquazumba sera lancé.

Des jeux aquatiques animeront la soirée en continu.

La restauration sera disponible sur place.

L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 4 ans, 0,50 euros pour les enfants de l'âge de 5 ans et plus et 1 euro pour les adultes. Les enfants de moins de 8 ans doivent être impérativement accompagnés d'un adulte.

Bonnet et maillot de bain obligatoires.