Le Port : ateliers pour les enfants au Parc Boisé

  • Publié le 16 décembre 2025 à 15:37
  • Actualisé le 16 décembre 2025 à 16:53
Ateliers pour les familles au Parc Boisé

Dans le cadre de l'événement, "Port en fête" organisé par la ville du Port et l'USEP 974, les familles ont pu profiter du cadre verdoyant de l'espace du Parc Boisé. "Bouge en famille pour ta santé", c'était le mot d'ordre de la journée du 13 décembre 2025, où, petits et grands ont découvert les nouvelles pratiques sportives, participer à des ateliers santé et partager des jeux collectifs dans une ambiance conviviale. Nous partageons une publication de la ville du Port. (Photo: ville du Port)

Zoom, Ville du Port, Santé, Sport

