Le Port : Battle Saint Valentin Contest 2026, le hip-hop pour célébrer l’amour

La danse urbaine à l’honneur ! Les meilleurs danseurs et danseuses hip-hop de La Réunion vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition du Battle Saint Valentin Contest au Port le dimanche 15 février 2026 à 14h sur la scène Banyan (Kour Alain Peters- Square Pierre Semard). Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Au programme de cet événement organisé par RunBboy Connexion, avec le soutien de la ville du Port et d’autres partenaires :

- Bonnie & Clyde Battle – Breakdance, Hip-hop et Afro connexion où complicité et synchronicité entre partenaireas

- Battle Back to the Roots dédié à la Old School aux “anciens” du mouvement avec la présence des premiers crews de La Réunion, pour un moment de nostalgie.

Entrée libre et gratuite.