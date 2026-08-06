Le Port : plusieurs rapports votés au conseil municipal du 4 août 2026

Ce mardi 4 août 2026, le conseil municipal du Port s'est réuni sous la présidence du maire Olivier Hoarau. Découvrez les principales délibérations du conseil dans le post que nous publions ci-dessous (Photo : Ville du Port)
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OPÉRATIONS DE DÉSTABILISATION A huit mois de la présidentielle, les ingérences russes se multiplient
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