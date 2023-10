Le Port : des ateliers d'initiation au numérique pour les gramounes

Dans le cadre de la semaine, la commune du Port a tenu à présenter les différents dispositifs mis en place pour les gramounes. L'un des dispositif : des ateliers d'initiation au numérique organisés par le CCAS via la Maison des séniors (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Face à la dématérialisation des services publics, des ateliers d’initiation au numérique sont mis en place par la Maison des seniors. Ils permettent de répondre aux besoins des personnes âgées et ainsi de réduire la fracture numérique.

Au programme : prise en main et découverte de l’outil numérique et de logiciels simples, apprendre à naviguer sur internet pour rechercher une information, accéder à un site, envoyer un mail. Le but étant de favoriser l’acquis des compétences pour devenir autonome.