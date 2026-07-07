Le Port : des ateliers pour renforcer les compétences psychosociales

Afin de favoriser l’autonomie et le pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap, le Pôle Handicap sous l’égide du CCAS propose une série de six ateliers de développement des compétences psychosociales d’ici la fin de l’année. Nous publions le communiqué de la Ville ci-dessous (Photo : ville du Port)

Animées par Vanessa Colin, du Service d’Accompagnement au Mieux Être (SAME), ces rencontres visent à renforcer l’estime de soi, les habiletés sociales et la capacité à exprimer ses émotions, ses besoins et ses choix.

Prochains ateliers :

- jeudi 9 juillet : "comprendre, analyser, exprimer ce que je ressens" 9h30 – 11h30

- vendredi 10 juillet : "préparer la rentrée scolaire de mon enfant à besoin particulier / en situation de handicap" 9h30 – 11h30.

Ces ateliers sont réservés aux personnes en situation de handicap, aux aidants et accompagnants (y compris professionnels).

Infos et réservation : Cécile Mercadal 0693 55 70 90 / [email protected]