Le Port : première remise de diplôme pour les étudiants en architecture de l'ENSA

La ville du Port félicite les étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de La Réunion (ENSA La Réunion). Le vendredi 10 avril 2026, ils ont obtenu leur Licence, Master ou leur Habilitation à la Maîtrise d’Œuvre en leur nom propre. Il s’agit de la première promotion diplômée depuis la création, en mars 2025, de la première école d’architecture en Outre-mer. À cette occasion, le public a pu découvrir les travaux de fin d’études lors d’une exposition. Nous publions le post de la ville du Port (Photos ville du Port)