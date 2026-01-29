Le Port : exposition "Mes cheveux et mon histoire et histoires capillaires" à découvrir jusqu'au 28 février

L'exposition "Mes cheveux et moi : histoire et histoires capillaires" est une extension de la représentation des cheveux et la place qu'occupe la coiffure dans notre société. Entre préjugés liées à la texture, à la couleur et au style de coiffure, les élèves du collège Oasis ont questionné le sujet à travers un projet pédagogique. Nous partageons la publication de la ville du Port (Photo : ville du Port)

Les élèves ont effectué un sondage auprès de 86 personnes, interviews ou encore étude du projet de loi contre la discrimination capillaire (mars 2024) ont fait aboutir le projet.

Résultat : 'Mes cheveux et moi : histoire et histoires capillaires', une exposition en 21 panneaux à la médiathèque Benoite Boulard.



À travers des portraits, témoignages, textes et créations artistiques, l’exposition explore les cheveux comme marqueurs d’identité, de mémoire et de parcours de vie. Ce projet pédagogique, soutenu par la Cité éducative du Port, mêle enquête sociologique, expression artistique et réflexion sur les discriminations capillaires.

L’ouverture officielle, vendredi 23 janvier, a été marquée par un ‘fonnkèr touftouté’ de Fabienne Damour, lauréate du Prix Michel Ducasse en présence des élèves, enseignants et modèles qui ont posé pour l’exposition.

Exposition visible jusqu’au 28 février 2026 à la médiathèque Benoite Boulard. Entrée libre.