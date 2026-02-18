Le Port : fées, cow-boy, superman ont fait leur parade pour le carnaval

Enfants apprêtés de déguisements, sourires et rigolade, la magie du carnaval a envahi les crèches, jardins d'enfants et les écoles du Port comme chaque année lors du mardi gras. En passant par la Rivière des Galets ou les environs du Parc Boisé, les marmailles déguisées ont défilé de leurs plus beaux habits en ce mardi 17 février 2026. Suivis de leurs parents, les enfants ont traversé les rues jusqu'au Parc Boisé où de joyeuses gourmandises ont été partagées le temps d'un pique-nique. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : Le Port)