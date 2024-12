Lancée en octobre dernier au Kabardock, la ville du Port clôture l’opération annuelle de solidarité : "Komando Kado". Les lots récoltés grâce à la générosité du public et notamment des spectateurs, ont été remis aux représentants des centres sociaux et culturels FarFar et Cœur Saignant et à l’association EVS (espaces de vie sociale) Coccinelle de la Rivière des Galets pour une redistribution aux personnes les plus démunies. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Le Port)