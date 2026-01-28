Le Port : jardin aquatique pour les petits ce dimanche à la piscine Jean-Lou Javoy

La ville du Port organise des ateliers ludiques et éducatifs afin de permettre aux enfants de découvrir les plaisirs de l'eau ce dimanche 1er février 2026. Le Jardin aquatique est ouvert aux enfants de 2 à 5 ans, de 10h à 12h à la piscine municipale, Jean-Lou Javoy. Nous publions le post de la commune ci-dessous (Photo : ville du Port)

Tout pour faire plaisir aux enfants en cette période de chaleur…Nager, jouer, s’amuser !



Entrée gratuite pour les moins de 4 ans, enfant : 0,50 euro et adulte 1 euro.

Enfants de moins de 8 ans avec accompagnateur, bonnet et maillot de bain obligatoires.

Plus d’infos au 0262 42 00 30.