Le Port : l'AS Jeanne d'Arc fête ses 100 ans

Le mythique club de football du Port et de La Réunion célèbre cette année un siècle d'existence. De 1926 à 2026, c'est 100 ans de passion et d'engagement au service du sport qui ont vu défiler des générations de joueurs, éducateurs et bénévoles. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : Le Port)

À quelques jours du coup d’envoi de la saison 2026, l’équipe dirigeante a réuni les membres du club, samedi 28 février. L’occasion pour la présidente Indrena Remanaly de présenter les différentes équipes (senior, arbitres, éducateurs) et de dévoiler les temps forts qui marqueront cet anniversaire exceptionnel : semaine du centenaire, initiations aux règles d’arbitrage et aux gestes de premiers secours, journées de prévention, des visite-découverte de la Ville et de l’histoire du club.

L’AS Jeanne d’Arc, c’est une histoire née de la fusion entre La Portoise et La Parisienne. À ses débuts, le club dispute des matchs amicaux contre les équipages des navires faisant escale au Port. Place ensuite à l’affiliation à la Ligue Réunionnaise de Football et depuis un titre de champion de La Réunion et plusieurs Coupe de La Réunion et Coupe régionale de France pour les mauves et blancs.

Cette année, le club souhaite restructurer les sections jeunes, accompagner davantage les joueurs dans leurs projets sportifs et personnels tout en favorisant leur épanouissement au sein du club.