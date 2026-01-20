Le Port : l'exposition "Mes cheveux et moi : histoire et histoires capillaires" pour les Nuits de la lecture 2026

La médiathèque Benoîte Boulard accueille l'exposition "Mes cheveux et moi : histoire et histoires capillaires" du 21 janvier au 28 février 2026, dans le cadre des Nuits de la lecture 2026. C'est un projet artistique et éducatif porté par les élèves du collège Oasis en lien avec la Cité éducative de la ville du Port. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : sly/www.imazpress.com)

À travers textes, images et témoignages, cette exposition propose une réflexion sensible sur les cheveux comme marqueurs d’identité, de culture et de parcours de vie. L'ouverture officielle est prévue le 23 janvier 2026 à partir de 19h avec un "Fonnnkèr Touftoufé" de Fabienne Damour.