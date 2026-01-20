Le Port : l'opération Vid fon'd kour de passage dans vos quartiers pour la collecte des encombrants

Une opération Vid fon'd kour aura lieu le vendredi 23 janvier 2026 dans les quartiers suivants : Ariste Bolon, Cité Évariste de Parny, l'Épuisement, Manès, Port de la Pointe des Galets, SATEC, SIDR Basse/Haute, Vieille Ville, zone industrielles Nord 1 et sud. Les types d'encombrants récoltés sont le bois, la ferraille, les tôles, les vieux meubles. Il est préférable de les sortir la veille de la collecte. En dehors du cadre exceptionnel de cette opération, il est important de continuer à respecter le calendrier et les consignes de collecte. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : rb/ www.imazpresscom)