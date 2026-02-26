Le Port : les boxeurs portois remportent 24 médailles au championnat de France

Ce week-end du samedi 21 et dimanche 22 février 2026, le club de boxe portois "Jeunesse pieds poings déterminer a avancer" (JPPDA.TRP) a reçu 24 titres dont 7 en or et une ceinture de champion de France à Bondy, en région parisienne. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : Le Port)

13 compétiteurs engagés ont remporté :

• Une ceinture Champion de France Classe A (Amateur)

• 7 médailles d’or

• 10 médailles d’argent

• 7 médailles de bronze

"Ces résultats sont la récompense de leur travail et de leurs sacrifices. Ce sont des jeunes méritants qui poursuivent leurs rêves avec leurs propres moyens" a souligné l’encadrement du club.

JPPDA.Trp porte une nouvelle fois, haut les couleurs du Port et représente avec fierté La Réunion. En janvier dernier déjà, à Maubeuge, Mathias Fatol avait décroché le titre de Champion de France. JPPDA.Trp est un club multiboxe qui œuvre compte près de 80 licenciés.