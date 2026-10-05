Le Port : la Maison France Service est à votre service à la Rivière des Galets

La Maison France Services de la Rivière des Galets propose proximité, accueil et accompagnement gratuit. Un service public ouvert depuis 2022 qui affiche un taux de fréquentation de 98%, le plaçant parmi les plus fréquentés de France. À l’occasion des Journées France Services, du 5 au 17 octobre, la ville du Port invite la population à découvrir ce lieu de proximité et profiter de permanences gratuites avec de nombreux partenaires. Nous publions le post de la ville du Port, ci-dessous : (Photo d'illustration)