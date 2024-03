Le Port : la requalification de la rue de la Guadeloupe démarre prochainement

Ce lundi 11 mars 2024, s'est tenu une réunion publique sur la requalification de la rue de la Guadeloupe au Port dans le but d'améliorer le cadre de vie des Portois dès le mois d'avril 2024 et ce pendant 12 mois. Ces travaux concerneront l’intégralité de la rue de la Guadeloupe, le rond-point Hélicoptère, une partie de la rue de la Guyane et l’ensemble des venelles de Port 19 et Port 13 pour faciliter les déplacements et l’écoulement des eaux pluviales. Nous partageons le post ci-dessous (Photo : ville du Port)