7.200 Portois ont plus de 60 ans

Ce lundi 30 septembre 2024 au Port a eu lieu le lancement des activités dans le cadre de cette 73ème semaine nationale des personnes âgées et retraitées. Avec près de 7.200 personnes de plus de 60 ans qui vivent au Port, le maire Olivier Hoarau et des élus du conseil municipal ont participé à la première action de la semaine. Nous publions le post ci-dessous. (Photo: Ville du port )