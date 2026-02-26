Le Port : danses des lions, percussions, le nouvel an chinois fêté dans la tradition

Ce samedi 21 février 2026, l'association portoise Lune Di Tong a célébré comme il se doit la nouvelle année chinoise avec une cérémonie où les lions ont dansé au rythme des percussions. L’occasion pour les Portois de découvrir les rites, traditions et le patrimoine culturel chinois tels que la salade de la prospérité (lo hei), les mandarines de l'abondance ou encore les démonstrations de Tai Chi. L'année du Cheval de Feu, symbole d’une année riche en dynamisme et en transformation invite au renouveau et au changement. Nous partageons la publication du Port. (Photo : ville du Port)

Présente depuis 1953, l’association historique Lune Di Tong entend poursuivre ses actions pour préserver la culture et l'identité chinoises notamment en créant un lieu convivial et animé en son siège connu sous le nom de "Société Chinoise" sur l’avenue de la Commune de Paris au Port.