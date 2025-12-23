Le Port : le point sur l'ouvertures des sites pendant les fêtes

Plusieurs sites culturels et sportifs du Port fermeront leurs portes en cette fin d'année. Ci-dessous, les horaires d'ouverture et de fermeture communiqués par la ville. Nous postons une publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Sites sportifs :

Ouverture de 6h à 17h les 24 et le 31 décembre 2025

Fermeture les 25 décembre et 1er janvier 2026, jours fériés

Parc Boisé :

Ouvert de 6h à 17H les 24 et 31 décembre 2025

Fermé les 25 décembre et 1er janvier 2026, jours fériés

Réseau de lecture :

Fermeture annuelle des médiathèques du 19 décembre (soir) au 3 janvier. Réouverture le 6 janvier 2026.