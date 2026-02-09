Le Port : Léane Malet devient Miss Le Port 2025

Un changement est intervenu concernant le titre de Miss Le Port 2025, suite à une décision personnelle de l’ancienne titulaire. Conformément au règlement en vigueur, la première dauphine, Léane Malet, assure désormais les fonctions et responsabilités de Miss Le Port 2025. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : I See You Studio)

Cette transition s’inscrit dans une volonté de continuité et de respect du cadre établi.

Très attachée à sa commune, Léane Malet se distingue par son engagement, sa proximité avec le public et les valeurs qu’elle souhaite porter tout au long de son année de règne.

Passionnée par la musique, le chant et le sport, elle entend mettre cette énergie et cette sensibilité au service de la ville du Port, à travers les actions locales, les rencontres et les événements à venir.