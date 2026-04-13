Le Port : les acteurs de la maternelle mobilisés pour l’école inclusive

La journée d’échanges "École pour tous" a pour but de renforcer les compétences professionnelles des agents afin que chaque enfant, quelle que soit sa singularité, puisse progresser et s’épanouir. Ce mercredi 8 avril 2026, l'événement a rassemblé directeurs, enseignants, AESH, Atsem et responsables de site des écoles maternelles, en présence de Mémouna Patel, adjointe au maire déléguée à la vie scolaire et périscolaire et des élus de la ville, Jean-Paul Burkic et Aurélie Testan. Une vingtaine d’ateliers, animés par des formateurs et des partenaires du médico-social, ont permis de valoriser les pratiques inclusives et de renforcer les liens entre les différents acteurs éducatifs. Nous partageons la publication de la ville du Port : (Photo ville du Port)