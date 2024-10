Le Port : les élèves de l'école Laurent Vergès en baskets pour la bonne cause

L’ensemble des élèves, des parents et tout le personnel de l'école élémentaire Laurent Vergès de la Rivière Des Galets mobilisés cette année encore pour relever un défi. Ils ont participé ce jeudi 10 octobre 2024 au stade Nelson Mandela, à la course d’ELA "Mets tes baskets et bats la maladie" organisée par l'association USEP de l'école, en présence de Guy Pernic, adjoint au maire du Port délégué à la Politique sportive. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Le Port)

En mettant de l’énergie au service d’une cause citoyenne les élèves sont sensibilisés à la maladie, la solidarité, au handicap et au respect de la différence. Ils ont eu une pensée particulière lors de la course de cette année pour Matt, un petit Réunionnais, atteint d’une maladie orpheline.

A travers cette course solidaire, les élèves prêtent symboliquement leurs jambes aux enfants touchés par une leucodystrophie qui ne peuvent plus s’en servir. L'objectif de l'association ELA- l'Association Européenne contre les Leucodystrophie- est d'aider les chercheurs français et internationaux à mieux comprendre les mécanismes de cette maladie qui se manifeste par des troubles de la motricité, des manifestations psychiatriques (troubles du comportement, anxiété chronique, etc.), des crises d'épilepsie ou une atrophie optique.