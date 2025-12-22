Le Port : les enfants gâtés avant l'heure par le Père Noël

Des sourires ont illuminés les visages des petits et des grands lors de la remise des cadeaux du père Noël organisé par le conseil du Port et d'autres partenaires. Plus de 60 marmailles et leurs familles ont partagé un moment de joie en recevant des cadeaux des mains de Shenaz Bagot, présidente du Conseil de surveillance du Grand Port Maritime de La Réunion (GPMDLR) et Catherine Gossard, adjointe au maire et membre du Conseil du développement du Grand Port. Nous partageons une publications de la ville du Port. (Photo : la ville du Port)

Une opération réalisée grâce à l’élan de solidarité des agents du GPMDLR qui ont offert jouets, livres et jeux. Le Grand Port Maritime s’est associé au CCAS pour repérer les familles. Au total, 80 enfants ont été identifiés.

La journée s’est achevée dans une ambiance festive, autour d’un goûter.