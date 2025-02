Le Port : des produits à petits prix lors des galeries circulaires

Le vendredi 7 février 2025, de 9 h à 12 h, et le samedi 8 février 2025, de 8 h 30 à 12 h, à la Halle des manifestations, la ville du Port arrive avec les galeries circulaires. Ce sont des fruits et légumes frais, des vélos, des ordinateurs, des plantes endémiques et de la décoration à "petits prix" qui seront proposés pour cet évènement (Photo : Le Port)

Lors de ces galeries, tous les acteurs et toutes les associations œuvrant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS) seront à retrouver. Nous publions le post ci-dessous.