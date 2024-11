Le Port : les galeries circulaires ouvrent leurs portes à la Halle aux manifestations

La nouvelle édition des galeries circulaires du Port se déroule sur 2 jours à la Halle des manifestations. Elle a lieu ce vendredi 8 novembre 2024 de 9h à 12h et ce samedi 9 novembre de 8h30 à 12h. Sur les étals : des fruits et légumes, des vélos, des ordinateurs ou encore la brocante aux matériaux. Cette initiative de la ville du Port vise à favoriser le réemploi. Elle est menée avec des associations partenaires dans le cadre du développement du futur Hub de Économie sociale et solidaire sur le territoire. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Le Port)