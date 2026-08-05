Le Port : Lucienne Zibel fête ses 102 ans

Lucienne Zibel a célébré ses 102 ans ce dimanche 2 août 2026, entourée de sa famille et en présence du premier adjoint au maire, Franck Jacques-Antoine. Née au Port le 2 août 1924, mère de 10 enfants et grand-mère de 20 petits-enfants, Lucienne Zibel a consacré sa jeunesse à l’éducation de ses enfants. Elle a ensuite quitté l'île dans les années 1980 pour s’installer à Bordeaux où elle a travaillé comme agent d’entretien au sein d’une collectivité territoriale et est revenue profiter de de sa retraite dans son île natale. La Ville lui souhaite un joyeux anniversaire (Photo : Ville du Port)