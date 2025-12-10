Le Port met le sport à l’honneur avec “Bouge en famille pour ta santé”

Ce samedi 13 décembre 2025 de 8h30 à 16h au Parc Boisé, la ville du Port et l'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP) organisent une journée conviviale et sportive en plein air pour petits et grands. L’événement est gratuit pour tous et le thème sera "Bouge en famille pour ta santé". L’objectif principal est de sensibiliser les familles à l’importance d’exercer une activité physique et aux bons réflexes santé de manière accessible et ludique. Au programme : initiation aux disciplines sportives, ateliers santé et jeux collectifs. Nous publions un post de la ville du Port (Photo : sly/www.imazpress.com)