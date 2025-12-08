Le Port : modification de l’horaire d’ouverture des piscines ce mardi

Le Port annonce qu’en raison de l'évènement “Soirée Aquazen” prévu ce mardi 09 décembre 2025, les horaires d’ouverture des piscines seront modifiés. Les bassins seront ouverts de 16h30 à 17h45 au public. La Soirée Aquazen organisée pour tous les publics à partir de 15 ans se tiendra de 18h30 à 21h30. Nous publions un post de la ville du Port (Photo : www.imazpress.com)

Entrée à la piscine 1€.

Le port du bonnet et du maillot de bain est obligatoire.

Pour toute information complémentaire contactez le 0262 42 00 30.