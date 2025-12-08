TOUTE L’ACTUALITÉ
Le Port : modification de l’horaire d’ouverture des piscines ce mardi

  • Publié le 8 décembre 2025 à 14:29
Le Port : réouverture de la piscine jean-lou Javoy

Le Port annonce qu’en raison de l'évènement “Soirée Aquazen” prévu ce mardi 09 décembre 2025, les horaires d’ouverture des piscines seront modifiés. Les bassins seront ouverts de 16h30 à 17h45 au public. La Soirée Aquazen organisée pour tous les publics à partir de 15 ans se tiendra de 18h30 à 21h30. Nous publions un post de la ville du Port (Photo : www.imazpress.com)

Entrée à la piscine 1€.
Le port du bonnet et du maillot de bain est obligatoire.

Pour toute information complémentaire contactez le 0262 42 00 30.

