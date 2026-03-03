TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Le Port : nouveaux horaires d'ouverture de la piscine Jean-Lou Javoy pour les vacances

  • Publié le 3 mars 2026 à 10:17
  • Actualisé le 3 mars 2026 à 10:19
nouvelle piscine du port jean-lou lavoy

Dans le cadre des vacances scolaires, du 2 mars au 15 mars 2026, la piscine Jean-Lou Javoy modifie ses horaires d'ouverture. Du lundi au vendredi, la piscine est ouverte de 12h à 17h30. Les samedis et dimanches, les portes de la piscine s'ouvriront à 10h00 et se fermeront à 16h45. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Les jeux d'eau du littoral nord seront ouverts au public du mardi au dimanche de 10h00 à 18h30.

Le Parc boisé accueillera le public de 10h00 à 17h00. 

Zoom, Le Port, Loisirs, Vacances

guest
0 Commentaires