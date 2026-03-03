Le Port : nouvelles éditions des galeries circulaires

Le vendredi 6 et le samedi 7 mars 2026, c'est le retour du rendez-vous de l'économie circulaire à la halle des manifestations du Port. Pour consommer autrement, donner une seconde vie aux objets et soutenir les initiatives locales, les Galeries Circulaires vous attendent avec des produits issus de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Nous partageons la publication du Port. (Photo : Le Port)

Retrouvez tous les acteurs et associations oeuvrant dans le domaine de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) à La Réunion : fruits et légumes bio, ordinateurs reconditionnés, décorations et objets, vêtements et accessoires, brocante aux matériaux, atelier de réparation. L'entrée est libre et gratuite.