TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Le Port : Olivier Hoarau réélu avec 80,46 %

  • Publié le 17 mars 2026 à 09:40
  • Actualisé le 17 mars 2026 à 10:48
Le Port : Olivier Hoarau réélu avec 80,46 %

À l’issue du dépouillement du 1er tour des élections municipales dans la commune du Port, la ville transmets les résultats. Avec 80,46 % des suffrages exprimés, le maire sortant Olivier Hoarau est réélu dès le premier tour. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous (Photo Ville du Port)

Les résultats sont les suivants :

• Nombre d’inscrits : 27 444
• Nombre de votants : 14 189
• Taux de participation : 51,76 %

Résultats par liste :
• Olivier Hoarau – Lo Port Nout Famiy : 10 865 voix – 80,46 %
• Jean-Yves Langenier – Rassemblement des Portois : 2 638 voix – 19,54 %

"Je remercie les Portoises et les Portois pour leur confiance. Nous continuerons à développer notre ville en veillant à l’épanouissement de chacun et à la solidarité qui fait la force du Port", assure Olivier Hoarau.

La municipalité remercie l’ensemble des agents mobilisés pour l’organisation et le bon déroulement du scrutin.

Zoom, Le Port, Municipales 2026, Olivier Hoarau

guest
0 Commentaires