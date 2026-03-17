Le Port : Olivier Hoarau réélu avec 80,46 %

À l’issue du dépouillement du 1er tour des élections municipales dans la commune du Port, la ville transmets les résultats. Avec 80,46 % des suffrages exprimés, le maire sortant Olivier Hoarau est réélu dès le premier tour. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous (Photo Ville du Port)

Les résultats sont les suivants :

• Nombre d’inscrits : 27 444

• Nombre de votants : 14 189

• Taux de participation : 51,76 %

Résultats par liste :

• Olivier Hoarau – Lo Port Nout Famiy : 10 865 voix – 80,46 %

• Jean-Yves Langenier – Rassemblement des Portois : 2 638 voix – 19,54 %

"Je remercie les Portoises et les Portois pour leur confiance. Nous continuerons à développer notre ville en veillant à l’épanouissement de chacun et à la solidarité qui fait la force du Port", assure Olivier Hoarau.

La municipalité remercie l’ensemble des agents mobilisés pour l’organisation et le bon déroulement du scrutin.