Le Port : opération Komando kado au Kabardock

Une récolte de lots a été faite grâce à la générosité du public et des spectateurs du Kabardock ce mardi 15 décembre 2025 avec la présence des élues de la ville du Port. Les dons récupérés par l'opération du Komando kado (jouets, livres, peluches, instruments de musique) seront redistribués par les représentants du centre social Coeur Saignant et de l'EVS Coccinelle de la Rivière des Galets aux associations du Port pour offrir de la joie aux familles. Nous partageons une publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)