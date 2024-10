Les 11 et 12 octobre 2024

Le Port organise les galeries circulaires pour les journées du vendredi 11 octobre 2024 de 8h30 à 12 h et du samedi 12 octobre 2024 de 9h à 12h dans le halle de manifestation du Port. Cette initiative de la commune portoise favorise le réemploi de matériaux et d'objets dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Nous publions le post ci-dessous. (Photo: Le Port)