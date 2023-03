Le Port : ouverture de la semaine des métiers du maritime et du fluvial

Les métiers du maritime et du fluvial sont à l’honneur du 27 au 31 mars au Port, à l’occasion d’une semaine destinée aux demandeurs d’emploi, pour faire connaître les métiers, les valoriser et susciter des vocations. Le maire Olivier Hoarau a participé ce lundi 27 mars 2023, à l’inauguration de cet évènement national organisé par Pôle Emploi et le Cluster Maritime Français.

Pour Olivier Hoarau, « la mer demeure l’avenir de notre humanité comme elle a pu être à son avènement ». Il estime que les enjeux sont considérables et que cette semaine dédiée aux métiers maritimes « concoure à fleurir l’économie bleue de nos sociétés ».

Rappelant que le secteur emploie plus de 400.000 salariés, le maire du Port a insisté sur la nécessité de se former : « la filière de formation reste fragile et peut-être insuffisante à La Réunion. Nous devons nous battre pour sauvegarder l’École d’Apprentissage Maritime et pour la création d’un lycée de la mer au Port. Nous devons faire front pour renouer les Réunionnais à l’océan indien. »

