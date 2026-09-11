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Le Port : plongez au cœur du quartier de l’Épuisement lors des journées du Patrimoine

  • Publié le 11 septembre 2026 à 09:58
Le Port

Pour les journées européennes du Patrimoine, la ville du Port vous invite à découvrir son patrimoine autrement, entre photographie, mémoire et création le samedi 19 septembre 2026. Pour cette 43ème édition, le quartier Épuisement est à l’honneur, avec l’inauguration de l’exposition photographique de Philippe Gaubert à 17h à La Friche. Une soirée culturelle est également proposée avec exposition, spectacle, projection vidéo et concert de Nathalie Natiembé & K’ravage à 20h30 au square Pierre Sémard. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

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Le Port, Journées européennes du Patrimoine, Zoom

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