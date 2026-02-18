Le Port : rencontre avec Guizmo pour les petits choristes de l'action chorale

La rencontre prend la forme de mini concert avec des duos artiste/chorales dans la cour de l’école. Le coup d’envoi des rencontres artistiques a été donné le lundi 16 février à l’école Francis Rivière en présence de l’artiste Guizmo, du groupe Tryo, connu notamment pour la chanson L'hymne de nos campagnes. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : Le Port)

Guizmo, auteur-compositeur-interprète accompagne cette année les 28 classes des écoles du Port participant à l’action Chorale, orchestrée par Henry Duffour en partenariat avec Village Titan.

Un projet pédagogique et artistique renforcé depuis 2020 grâce à la

Cité éducative du Port qui soutient l'action Enseignement musical, artistique et instrumental dans le cadre du parcours Oralité.

Plus de 700 élèves sont concernés par ces rencontres et auront la chance de découvrir l’artiste, son parcours, son savoir-faire, ses conditions de travail, ses projets.

Pendant toute l’année, les petits chanteurs travaillent sur un répertoire de chansons originales en français et en créole, abordant des notions et des valeurs familières aux enfants : la nature, la vie à l’école, les écrans, la réussite scolaire, l’écologie, l’amitié ou encore le mieux-vivre ensemble.

Ces rencontres artistiques donnent le la, en attendant la grande restitution de l’action Chorale, comme chaque année au mois de juin.

A propos de l’artiste :

Guizmo, l’ex-chanteur de Tryo pendant 30 ans est devenu Guiz pour son premier album solo ‘Utopia’ sorti en avril 2025 qui parle d’écologie.