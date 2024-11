Figure sportive et associative

Ce samedi 2 novembre 2024, la ville du Port rend hommage à Victor Carlot, fondateur et coach du CSPBB, le club de basket portois. La commune présente ses sincères condoléances à sa famille, ses proches et à la grande famille du basket portois et de La Réunion. Nous publions le post ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)