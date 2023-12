Le Port : un repas de Noël solidaire au centre Paulette Adois Lacpatia

Le mardi 12 décembre 2023, le Comité des chômeurs et des mal logés du Port (CCMLCP) ont organisé un repas de Noël réunissant des personnes sans-abris, les bénévoles et les partenaires qui accompagnent l’association au centre Paulette Adois Lacpatia du Port. Pour l'occasion, le Maire de la ville du Port Olivier Hoarau et des élus du Conseil municipal portois ont partagé le repas. Des cadeaux et des animations musicales sont venus rythmer l'évènement. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo Mairie du Port).