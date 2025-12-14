Le Port : retour sur l’exposition d’Élodie Teyssier

Le vernissage de l’exposition “Encore peur de vous ?” d’Élodie Teyssier s’est tenu ce vendredi 5 décembre 2025 à La Friche dans son Centre d’Arts Visuels. Dans ses œuvres, elle représente l’inconscient, les intuitions et certaines peurs tout en donnant une forme visible aux éléments que nous pouvons vivre. Elle explore avec humour et autodérision ces voix qui se contredisent, ces pensées qui tournent en boucle, et ces émotions parfois difficiles à apprivoiser à travers la Méchante Reine, personnage central de l’exposition. Il sera possible d’admirer cette exposition jusqu’au 28 février 2026. Nous publions un post de la ville du Port (Photo : la ville du Port)