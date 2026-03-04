Le Port : Salangane en concert le vendredi 17 avril au Kabardock

Le groupe de musique Salangane sera en concert le vendredi 17 avril 2026 à la salle le Kabardock au Port. Salangane viendra furtivement se jucher sur le point du Kargo pour un concert maloya métisse. (Photo Photo vw.imazpress.com)

Après Madagascar et l'Hexagone, "Vwayaz", un opus de treize titres, témoigne de cette rencontre créatrice avec le trio Rajery et par la suite les musiciens classiques français Elodie Poirier et Diego Meymarian.

Prolifiques, Stéphane Gaze et son bann’ dalon.ne ont initié depuis 2023, le projet "Dan nout vann", un vol qui, une à une, joint les terres de nos immigrations.

Informations pratiques :

Invités : Zanmari Baré & Olivier Araste (Lindigo)

Maloya / La Réunion

Horaires : ouverture des portes - 20h

