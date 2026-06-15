Le Port : deux jeunes boxeurs sur le toit de l'Europe

Deux portois se sont illustrés en Boxe française aux Championnats d'Europe. Ce dimanche 14 juin 2026, Kylian Anandy et Loick Françoise ont décrochés le titre de Champion d’Europe assaut jeunes 2026, à l’issue de la compétition disputée en Slovénie, du 11 au 14 juin. La ville du Port a fièrement salué "les parcours de ces deux sportifs qui portent haut les couleurs du Port, de La Réunion et désormais de la France dans l’univers de la savate boxe française". Nous publions le post de la ville du Port : (Photos Lock Françoise et JPPDA)