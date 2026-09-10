Le Port : Tahiti s'inspire des initiatives locales

Accueillie le lundi 7 septembre 2026 à la ferme urbaine Ariste Bolon au Port, une délégation tahitienne a découvert des projets locaux autour de l’aménagement durable, la transition écologie et de l’économie circulaire. Cette immersion a permis aux représentants de la Ville de présenter le projet de renouvellement urbain du quartier Ariste Bolon / Sidr Haute, qui comprend la réhabilitation de logements, le réaménagement des espaces publics et la construction d’un groupe scolaire. "Les échanges permettront aux visiteurs de se nourrir des modèles développés au Port et sur le territoire de l’ouest en matière de réhabilitation écologique et d’urbanisme bio-climatique", écrit la commune dans le post ci-dessous. (Photos : ville du Port)