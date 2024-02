Le Port, territoire zéro chômeur

Ce lundi 5 février 2024 au Port, a eu lieu la signature des 11 premiers contrats avec deux bénéficiaires reconnus en qualité de travailleur handicapé. Âgées de 45 ans et plus, ces personnes ont signé leur contrat à temps choisi, pour des activités sociales et économiques utiles (du champ de l’économie sociale et solidaire) et non-concurrentielles, en présence du maire Olivier Hoarau, des élus de la Ville et des différents partenaires. Nous publions ci-dessous le communiqué du Port.

C’est une étape importante qui a été franchie dans le cadre de l’expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) "Tabisman Dann Kartye".

Les salariés sont employés par l’EBE, l’entreprise à But d’Emploi portée par Synergie Péi (brocante aux matériaux) et les contrats financés par l’État et le Département. TZCLD s’appuie sur la mobilisation de tous les acteurs, institutionnels et associatifs, du territoire.