Le Port: les conseillers municipaux enfants et Tias enregistrent une chanson sur l’environnement

C’est la consécration de tout un travail entre les élus enfants et Tias un chanteur qui mixe maloya et pop folk au service de textes engagés. Ce jeudi 22 juin 2023, au lendemain de la fête de la musique, 28 élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont retrouvé le chanteur au studio du Kabardock. Ils ont enregistré ce jour-là, "Bataille" une chanson appelée à devenir "un véritable outil de sensibilisation sur la protection de l’environnement" auprès des jeunes et des moins jeunes. Ci-dessous le communiqué

Écrite par Tias, ce titre vise à transmettre un message fort et engagé sur la thématique de l’environnement. Le projet pourrait être enrichi par l’édition d’un document pédagogique d'apprentissage qui accompagnerait la diffusion de la chanson dans les écoles.